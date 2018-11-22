Лондон, 22 ноября, 2018, 03:06 — ИА Регнум. Выход Великобритании из состава Евросоюза может не состояться, если проект соглашения по Brexit не получит одобрения парламента, сообщил глава британского минфина Филипп Хаммонд в эфире телеканала ITV.

Brexit

Он заявил, что неодобрение сделки парламентом может грозить стране политическим кризисом, который приведет к отмене Brexit. Он подчеркнул, что выход страны из ЕС обойдется Великобритании потерями в десятки миллиардов фунтов стерлингов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября проект соглашения между Лондоном и Брюсселем по выходу Соединенного Королевства из состава ЕС получил одобрение 27 стран — членов Евросоюза. По словам представителя ЕС на переговорах по Brexit Мишеля Барнье, проект соглашения носит «справедливый и сбалансированный характер».