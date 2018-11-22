Вашингтон, 22 ноября, 2018, 03:03 — ИА Регнум. Размещенному на границе с Мексикой американскому контингенту разрешили применять силу в случае попыток незаконного пересечения, сообщает Military Times.

U.S. Army Национальные гвардейцы на мексиканской границе

Соответствующий меморандум подписал Джон Келли, глава аппарата Белого дома. Военные теперь смогут при необходимости открывать огонь на поражение. Также разрешены «контроль толпы, временное задержание и короткий обыск».

Напомним, вопрос применения силы в отношении участников «каравана мигрантов», достигшего мексиканско-американской границы, комментировал президент США Дональд Трамп, заявлявший, что стрелять по ним не будут.

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Также Пентагоном, по сообщениям СМИ, планировалось к концу года отвести войска от мексиканской границы. Однако, как сообщили источники американских спецслужб, мигранты планируют прорыв границы в районе города Сан-Диего (Мексика).