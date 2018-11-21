Вашингтон, 22 ноября, 2018, 02:40 — ИА Регнум. Американский госсекретарь Майк Помпео поздравил южнокорейского представителя Ким Чон Яна с избранием на пост главы Интерпола в Тwitter.

DonkeyHotey Майк Помпео

«Он является правильным человеком, чтобы возглавить одну из самых важных правоохранительных служб в мире для миссии по сохранению верховенства права и формированию более безопасного мира», — сказано в твите Помпео.

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Напомним, США выступили в поддержку кандидатуры южнокорейского представителя на пост главы Интерпола — в противовес российскому кандидату Александру Прокопчуку.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России было высказано мнение, что выборы главы Интерпола проходили под давлением со стороны Вашингтона.