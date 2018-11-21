Вашингтон, 22 ноября, 2018, 02:42 — ИА Регнум. Большинство жителей округа Бьютт американского штата Калифорния не было оповещено о начале лесных пожаров из-за нежелания властей вызвать панику среди населения, сообщает газета The New York Times.

Лесной пожар

Корреспонденты общались с жителями города Парадайс, находившегося в эпицентре пожара. Пострадавшие им поведали, что большинство из них узнало о пожарах лишь от соседей или от близких людей. Как отмечает издание, решение об оповещении людей принимал шериф округа Бьютт. Он решил оповещать граждан при помощи системы «Красный код», которая работает только при подписке конкретного человека на эту систему. Как выяснилось, в городе Парадайс на нее были подписаны лишь единицы.

Шериф отказался воспользоваться федеральной системой оповещения, так как, по его мнению, это могло вызывать панику среди жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 ноября число погибших от пожаров в Калифорнии достигло 80 человек, 63 из них были опознаны. Количество пропавших без вести превысило 1,2 тысячи человек. Около 50 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.