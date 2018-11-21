Баку, 22 ноября, 2018, 00:47 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян отвергает принципы гуманизма, заложенные в Женевских конвенциях. Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Азербайджана в связи с отказом официального Еревана обменять пленных с обеих сторон по принципу «всех на всех».

turan.az Здание МИД Азербайджана

B комментарии МИД Азербайджана также говорится, что отказ Пашиняна от обмена пленных, является игнорированием гуманитарных усилий Минской группы ОБСЕ.

«Заявление и.о. премьер-министра Армении Пашиняна наглядно демонстрирует, что он является одним из тех, кто весьма далек от цивилизованного поведения, на словах говоря о мире и достижении согласия, на деле же отвергая общечеловеческие принципы гуманизма», — сказала заявила журналистам глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальная позиция властей Армении и Нагорного Карабаха заключается в том, что у них нет военнопленных. Армянские власти считают находящихся в карабахской тюрьме трёх азербайджанцев диверсантами, которые после судебного разбирательства приговорены судом к длительным срокам заключения.

На территории Азербайджана находятся трое армян: Карен Казарян, Завен Карапетян и осужденный на 15 лет Арсен Багдасарян.

«Один из находящихся в Нагорном Карабахе азербайджанцев осужден пожизненно, другой осужден на 20 лет, поскольку они убили двоих человек, в том числе и юношу, а одного человека ранили. Сейчас мы согласны вернуть двоих «рамилей сафаровых» Азербайджану? Согласны с этим вариантом?», — заявил 20 ноября и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.