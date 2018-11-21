Лондон, 22 ноября, 2018, 00:01 — ИА Регнум. В одной из пустующих квартир в северной части Лондона найдены две самодельные бомбы, сообщает 21 ноября РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Скотланд-Ярда.

Australian Government Department of Defence Самодельное взрывное устройство

Самодельные взрывные устройства нашли в ходе ремонта в одной из незаселенных квартир. Полицейские эвакуировали соседей и оцепили соседние улицы.

В данный момент проводится экспертно-криминалистическая экспертиза найденных устройств.

Происхождение опасных находок пока остается неизвестным.