В одном из жилых домов Лондона нашли две самодельные бомбы
Лондон, 22 ноября, 2018, 00:01 — ИА Регнум. В одной из пустующих квартир в северной части Лондона найдены две самодельные бомбы, сообщает 21 ноября РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Скотланд-Ярда.
Australian Government Department of Defence
Самодельное взрывное устройство
Самодельные взрывные устройства нашли в ходе ремонта в одной из незаселенных квартир. Полицейские эвакуировали соседей и оцепили соседние улицы.
В данный момент проводится экспертно-криминалистическая экспертиза найденных устройств.
Происхождение опасных находок пока остается неизвестным.