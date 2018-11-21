Саранск, 21 ноября, 2018, 23:46 — ИА Регнум. Вопросы, касающиеся ввода в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель, обсудили в рамках рабочего совещания по актуальным вопросам развития агропромышленного комплекса Мордовии. В обсуждении приняли участие глава республики Владимир Волков, министр экономики, торговли и предпринимательства Владимир Мазов и глава минсельхоза Владимир Сидоров, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

E-mordovia.ru Совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса

По мнению Волкова вводом неиспользуемых земель необходимо активно заниматься профильным министерствам, аграриям и главам муниципальных районов, поскольку это одна из важнейших задач в настоящее время.

При успешном выполнении этой задачи республика решит сразу несколько проблем.

«Во-первых, вовлечь необрабатываемые земли в агрономический цикл, это уже приведет к созданию дополнительных рабочих мест для жителей сельских населенных пунктов. Кроме того, это повлечет за собой увеличение перерабатывающих мощностей, что важно и для роста объемов перерабатывающих производств на селе, и для увеличения количества рабочих мест в муниципальных районах», — отметил глава республики.

По итогам совещания были разработаны конкретные планы и решения, а также поручения главам профильных ведомств.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Мордовии одной из основных отраслей народного хозяйства, экономики является сельское хозяйство, говорил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании IV медиафорума независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость». И эта отрасль в республике активно развивается.

Глава Мордовии ранее отмечал, что в условиях санкций республика получила уникальную возможность для инновационного развития АПК. Инновационное развитие предприятий АПК республики и наращивание объемов товарного производства будет способствовать повышению продовольственной безопасности России.