Вашингтон, 21 ноября, 2018, 23:33 — ИА Регнум. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил о намерении создать наблюдательные пункты США в северных районах Сирии, сообщает 21 ноября издание Daily Sabah.

Американский солдат

Стоит отметить, что издание не указывает точных ссылок на источник информации.

По утверждению Daily Sabah, такие планы США вызваны обеспокоенностью Турции, которую Анкара высказывает Вашингтону по поводу поддержки вооруженных формирований сирийских курдов.

Как сообщало ИА REGNUM, военное присутствие США на территории Сирии в данный момент отмечается восточнее реки Евфрат, в районе стыка границ Ирака, Иордании и Сирии.

Свои операции американские военные проводят абсолютно незаконно, без разрешения правительства Сирии и без мандата ООН.

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