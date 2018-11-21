Приштина, Сербия, 21 ноября, 2018, 22:37 — ИА Регнум. Правительство отделившегося от Сербии края Косово 21 ноября приняло решение об установлении пошлины в размере 100% на товары, импортируемые из Сербии и Боснии и Герцеговины. Об этом сообщил премьер-министр Косово Рамуш Харадинай на своей странице в Facebook.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

По его словам, пошлиной будут облагаться товары, которые не включены в список международных брендов. Кроме этого, на территорию края отныне запрещён импорт любых товаров, которые не маркированы «официальным и конституционным лейблом Республики Косово», сообщил Харадинай.

«Решение вступает в силу сегодня же — соответствующие институты должны обеспечить его выполнение незамедлительно», — написал косовский премьер.

Напомним, что в начале ноября Приштина уже ввела пошлины в размере 10% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. В Белграде и Сараево расценили данный шаг как нарушение Центрально-европейского соглашения свободной торговли (СEFTA). При этом министр торговли Сербии Расим Ляйич назвал сложившуюся ситуацию «самым глубоким кризисом в истории CEFTA», официальный Белград призвал Европейскую комиссию отреагировать на действия косовского руководства.

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