Тобрук, Ливия, 21 ноября, 2018, 22:01 — ИА Регнум. Боевики похитили 16 египетских рабочих в ливийском Тобруке и требуют выкуп с их родственников в Египте, 21 ноября передает агентство Reuters.

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По словам родственников похищенных, похитители требуют заплатить $72 тыс., якобы украденные у их нанимателя его египетским партнером по бизнесу.

Родственники также сообщили, что троим пленникам удалось бежать, однако их местонахождение неизвестно.

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