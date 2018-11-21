Душанбе, 21 ноября, 2018, 20:23 — ИА Регнум. В отношении семерых сотрудников колонии таджикского города Ходжента, в которой 8 ноября заключенные устроили бунт, возбуждены уголовные дела за халатность при исполнении служебных обязанностей. Санкцию на арест выдал ходжентский городской суд. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах согдийской области.

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«В отношении начальника колонии Файзулло Сафарзода, начальника отдела по обеспечению правопорядка Дилшода Собирова, и ещё пяти сотрудников возбуждено уголовное дело по статье 322 часть 2 УК РТ («Халатность»)», — цитирует издание слова источника.

Напомним, что в ночь на 8 ноября 2018 года в ходжентской колонии строгого режима осужденные устроили бунт, который вскоре был подавлен. Однако, по первым неофициальным данным, в результате подавления погибли не менее 24 человек, в том числе двое сотрудников, и пострадали не менее 130 человек. Позже появилась информация о 50 погибших. Однако и эта информация неофициальная. Спустя две недели после инцидента власти по-прежнему никак не комментируют произошедшее и не озвучивают какие-либо данные.

Разнятся также и версии о причинах протеста заключенных. Среди них попытка побега и нарушение прав заключенных. Кроме того, по данным СМИ, связанных с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), она взяла на себя ответственность за организацию беспорядков в колонии, где, к слову, отбывали свой срок в основном граждане, осужденные за участие в террористической и экстремистской деятельности.