Кострома, 21 ноября, 2018, 20:12 — ИА Регнум. После 4 дней отсутствия тепла в радиаторы областной больницы вернулась горячая вода. Как сообщает K1news, ремонтным бригадам наконец удалось ликвидировать прорывы на линии теплоснабжения.

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«Работники ТГК-2 и «Городских сетей» заменили 11 метров теплотрассы силами 30 человек и 12 единиц техники. Чтобы новых порывов не произошло, систему решили заполнять водой поэтапно. Это заняло несколько часов, зато все обошлось без сбоев».

Пока шел ремонт больницу отапливали с помощью обогревателей и тепловых пушек.

«Нам привезли 60 обогревателей, две тепловые пушки, чтобы мы могли поддерживать комфортные условия для больных. На случай, если бы электрические сети не выдержали нагрузки, у больницы дежурила пожарная машина, Костромаэнерго поставило дизель-генератор», — сообщил глава больницы Владимир Дуботолкин.

Напомним, что в результате прорыва трубы 550 пациентов костромской областной больницы, а также жители двух десятков домов жили без отопления 4 дня. За это время ремонтные бригады несколько раз заделывали течь, но после подачи воды трубу вновь прорывало.

Во вторник, 20 ноября, больницу с проверкой посетила делегация областных и городских чиновников.

«Оцениваю деятельность теплоснабжающих организаций как неудовлетворительную. Сегодня обратился в прокуратуру Костромской области с просьбой провести проверку этих организаций», — заявил губернатор области Сергей Ситников.

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