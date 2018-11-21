Киев, 21 ноября, 2018, 20:02 — ИА Регнум. Раскол внутри фракции «Оппозиционный блок» можно рассматривать как «тактическую победу» украинских бизнесменов Вадима Новинского и Рината Ахметова. Об этом написал в Facebook украинский политтехнолог Тарас Березовец.

Juda Engelmayer Ринат Ахметов

«Ринат Ахметов разошёлся по понятиям с Виктором Медведчуком, Сергеем Левочкиным и Юрием Бойко (депутаты от парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» — ИА REGNUM ). Учитывая непростую ситуацию в электорате Оппоблока, история будет иметь негативные последствия для обеих сторон. Но ринатовская часть выйдет с минимальными потерями и сегодняшний день можно рассматривать как тактическую победу Ахметова и Новинского», — отметил Березовец.

Он прогнозирует, что «Оппоблок» Ахметова лишит «Оппозиционную платформу» не менее 80% электората.

«За Ахметовым его предприятия в Запорожье, Кривом Роге и на Донбассе. За Медведчуком-Бойко только поддержка Кремля. Все знают, где появляется Медведчук, начинаются проблемы и раскол. Такая негативная карма. Учитывая, как Ахметов организует отраслевое голосование на своих предприятиях, он заберёт не менее 80% электората Оппоблока и оставит своих оппонентов с голым рейтингом. Теперь шансы самостоятельного захода Оппозиционной платформы «За життя» в Верховную Раду выглядят весьма туманно. А вот голоса ринатовского электората будут иметь самое непосредственное влияние на исход президентских выборов во втором туре», — пояснил Березовец.

Ранее, украинский политолог Юрий Романенко также прогнозировал «Оппозиционной платформе — За жизнь» трудности с попаданием в Раду из-за отсутствия поддержки Ахметова.

«Рабинович… самоустранился от участия в гонке, чтобы дать возможность Бойко набрать свои 6−7%, которые потом можно будет конвертировать на парламентских выборах в среднюю фракцию», — пояснил Романенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Бойко и внефракционный депутат, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович подписали соглашение о создании «Оппозиционной платформы — За жизнь». Совет «Оппозиционной платформы» единогласно выдвинул кандидатуру Бойко для участия в президентских выборах.

20 ноября Оппозиционный блок исключилиз фракцииЮрия Бойко и Сергея Левочкина «за сотрудничество с властью и предательство интересов избирателей».

«Сопредседателем нашей фракции Юрием Бойко было подписано соглашение о сотрудничестве с Вадимом Рабиновичем о создании так называемой платформы «Оппозиционная платформа — За жизнь», на которое Бойко не имел абсолютно никаких оснований. У него не было полномочий. Ему никаких полномочий не давал ни политсовет нашей партии, ни съезд», — пояснил Вадим Новинский.