Париж, 21 ноября, 2018, 19:57 — ИА Регнум. Французское военное ведомство официально подтвердило потерю своего разведывательно-ударного беспилотника дальнего действия MQ-9 Reaper в ходе операции «Бархан», проходящей на севере Африки, сообщает 21 ноября Defence Blog.

U.S. Air Force Photo . Lt. Col. Leslie Pratt Беспилотник MQ-9 Reaper

Уточняется, что при осуществлении операции «Бархан» на территории Буркина-Фасо, Мали, Мавритании, Нигера и Чада против группировок исламистов, французские военные применяли четыре БПЛА MQ-9 Reaper.

Один из них по неназванной военными причине потерпел катастрофу 17 ноября на территории Нигера.

Справка ИА REGNUM : разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper производства американской корпорации General Atomics Aeronautical Systems способен находиться в воздухе до 27 часов, поднимаясь на высоту до 13 км и развивая скорость до 400 км/час.

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