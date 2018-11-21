Нью-Дели, 21 ноября, 2018, 19:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди сравнил денежную реформу 2016 года с горьким лекарством. По сообщению индийского новостного издания «Сатьяграха», 20 ноября глава государства заявил, что изъятие из обращения купюр номиналом 500 и 1000 рупий было необходимо для борьбы с коррупцией и консолидации «грязных денег», хранимых «под матрасами».

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В ходе митинга в районе Джхабуа, штат Мадхья-Прадеш, Нарендра Моди отметил, что денежная реформа «заставила богачей, обирающих бедняков, отдать свои деньги государству», чтобы оно впоследствии вернуло их экономически незащищенным слоям населения страны. Премьер-министр Индии подчеркнул, что данная реформа вынудила чиновников и бизнесменов хранить свои средства в банках, что не только существенно ограничивает возможность проведения финансовых махинаций, но и позволяет аккумулировать пассивные финансы для осуществления различных программ развития.

В настоящее время Нарендра Моди проводит предвыборное турне по штату Мадхья-Прадеш. Выборы в местное законодательное собрание пройдут 28 ноября 2018 года.