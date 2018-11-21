Киншаса, 21 ноября, 2018, 20:30 — ИА Регнум. Избирательная кампания в ДР Конго стартует 22 ноября. Союз правящей партии «Общий фронт за Конго» (FCC) подготовили 500 специалистов, которые объездят всю страну вместе с представителем от правящей партии ЭммануэляРамазаниШандри.

Weiron Photo Жители Конго

Об этом сообщает новостное агентство RFI Kiswahili. Кандидат от оппозиционной коалиции МартинФаюлу, который был избран на встрече лидеров оппозиционных партий в Женеве, должен прилететь в Конго 21 ноября.

Тем не менее, двое оппозиционных кандидатов ФеликсТшикседи, лидер партии «Союза за демократию и социальный прогресс», и ВиталийКамерхе, глава партии «Союз конголезского народа», вышли из союза оппозиционных партий вследствие нежелания поддерживать кандидатуру Мартина Фаюлу и давления со стороны членов их партий.

Кампания продлится в течение всего месяца, однако нерешенной остается проблема с использованием машин для подсчета голосов на выборах.

Независимая национальная избирательная комиссия сообщила, что данные машины будут использоваться в ходе избирательного процесса, но оппозиция выступает против этого, поскольку есть опасения, что они будут использованы для фальсификации голосов.