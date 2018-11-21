Балтийск, Калининградская область, 21 ноября, 2018, 19:35 — ИА Регнум. По инициативе главы администрации Балтийска Сергея Мельникова сегодня, 21 ноября, была организована встреча с начальником отдела судебных приставов в Балтийском районе Натальей Батуевой, после чего и было объявлено о поиске должников в том числе и с помощью сети городских видеокамер, сообщает администрация муниципалитета.

Дорожные камеры

По словам Багуевой, работа по выявлению должников и взысканию задолженностей на территории района ведется неплохо. Только в текущем году удалось более чем в полтора раза сократить число алиментщиков (с 420-ти до 277 человек). Судебные приставы в Балтийске работают также по взысканию долгов по банковским кредитам, ЖКХ, штрафам и налогам.

Как показывает практика, одним из самых действенных способов борьбы с неплательщиками является арест транспортного средства. Глава администрации БМР Сергей Мельников предложил организовать совместную работу по выявлению такой категории граждан, а именно загрузить базу их транспортных средств в программу «Безопасный город», которая сейчас активно внедряется в Балтийске. В настоящий момент по городу установлено 5 видеокамер. В 2019 году Балтийский район подал заявку на установление еще 19 видеоустройств.

Такой способ воздействия на должников будет реализован уже в начале 2019 года.