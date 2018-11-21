Амман, 21 ноября, 2018, 19:51 — ИА Регнум. Парламентская делегация Иордании прибыла в Дамаск, столицу Сирии, с официальным визитом — первым за последние семь лет. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», визит последовал за открытием контрольно-пропускного пункта Джабер-Нассиб между двумя странами в прошлом месяце.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

Один из парламентариев Халид Абу Хассан отметил, что администрация Башара Асада выразила свою решимость нормализовать отношения между Иорданией и Сирией и преодолеть все противоречия, которые до сих пор существуют между странами.

Визит парламентариев Иордании в Сирию стал результатом инициативы иорданских юристов, которые призывают к межпарламентскому сотрудничеству Аммана и Дамаска.

Башар Асад выразил свое мнение о важности подобных визитов, так как именно парламентарии представляют интересы граждан своих стран.