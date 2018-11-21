* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Дамаск, 21 ноября, 2018, 19:40 — ИА Регнум. 20 ноября Ирак ударил по позициям ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, в результате чего были разрушены два здания, погибли более десяти боевиков и уничтожены склады с оружием. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», истребитель Ф-16 разрушил здания, где находилось крыло наиболее радикальных террористов и их оружие.

Defense.gov Иракский F-16

Организация ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая ранее занимала до трети иракской территории, почти полностью повержена, однако боевики продолжают совершать точечные террористические атаки на границе Ирака и Сирии.

Официальный источник министерства обороны Ирака отметил, что данную операцию можно назвать успешной, однако она «не последняя».