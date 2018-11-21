Сана, 21 ноября, 2018, 19:28 — ИА Регнум. 20 ноября официальные представители арабской коалиции, состоящей из Королевства Саудовская Аравия и Объединенных Арабских Эмиратов, во время совместной пресс-конференции заявили о своем намерении отправить 500 млн долларов Йемену в качестве гуманитарной помощи. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Аравия», базирующаяся в ОАЭ, целью данной инициативы является оказание помощи в преодолении гуманитарного кризиса в Йемене.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

Арабская коалиция также обеспечит гражданское население продовольствием стоимостью 10−12 млн долларов.

Заявление было сделано Абдуллой Аль-Рабих, управляющим отдела по гуманитарной помощи имени короля Салмана, и Рим Аль-Хашими, министром по делам международного сотрудничества ОАЭ.

Представители коалиции отметили, что они за три года оказали финансовую помощь Йемену в размере 18 миллиардов долларов и что коалиция готова продолжать содействовать политическому урегулированию в стране.