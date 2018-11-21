Исламабад, 21 ноября, 2018, 23:06 — ИА Регнум. Премьер-министр Пакистана Имран Хан прибыл в Куала-Лумпур с первым официальным двухдневным визитом в Малайзию.

(сс) Jawad Zakariya Имран Хан

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, вместе с премьер-министром в зарубежную поездку отправились министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреши, министр финансов Асад Умар и советник по торговле Разак Давуд. Состав делегации указывает на то, что Пакистан намерен заручиться экономической помощью Малайзии.

Ожидается, что в ходе визита Имран Хан встретится с недавно избранным премьер-министром Малайзии Махатхиром Мухаммадом. Ранее премьер Пакистана не раз выражал желание «набраться опыта» у одного из самых почтенных лидеров Азии. Визит в Куала-Лумпур стал третьим и последним из череды трех «запланированных визитов», которые Имран Хан сделал после победы на парламентских выборах в июле 2018 года. Ранее с «запланированным официальным визитом» Имран Хан посетил Саудовскую Аравию и КНР.