* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Джелалабад, Афганистан, 21 ноября, 2018, 19:55 — ИА Регнум. 20 ноября официальные представители 201 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что в провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) в результате совместной операции Национальных сил безопасности и обороны и Специальных сил Афганистана был ликвидирован 51 сторонник ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

(сс) ArmyAmber Армия Афганистана

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, операция Специальных сил по уничтожению боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Хаска Мина провинции Нангархар.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в ходе операции сил безопасности и обороны и Специальных сил было уничтожено несколько укрытий боевиков, которые использовались ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при организации нападений на территорию, контролируемую правительством, и подготовке терактов. Правительственным силам также удалось уничтожить оружие, принадлежавшее боевикам.

На данный момент официальные представители ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали вышеупомянутую информацию.