Ханой, 21 ноября, 2018, 23:28 — ИА Регнум. По результатам «Индекса устойчивого развития для городов», ежегодно составляемого нидерландской консалтинговой фирмой Arcadis, Ханой занял третье место с конца в рейтинге ста городов мира с самым устойчивым развитием. Рейтинг учитывал социальную, экологическую и экономическую ситуацию в городах.

Rob Simmonds Ханой. Вьетнам

Причиной столь низкой позиции Ханоя стало стала крайне неблагоприятная экологическая ситуация в городе, сообщает издание VNExpress. В прошлом году, согласно докладу Green Innovation and Development Center, в Ханое было только 38 дней чистого воздуха. Воздух в Ханое загрязняют предприятия тяжелой промышленности, расположенные вокруг столицы и выхлопные газы транспортных средств. Последний фактор в последние годы стал настолько насущным, что администрация города выступает с идеей запрета мотороллеров.

Многие другие города ЮВА также находятся внизу списка. Так, Банкок занимает 80-е место, Джакарта — 94-е и Манила 95-е. Лучше обстоит ситуация в Куала-Лумпуре, который находится на 67-ом месте. Одним из городов с самым устойчивым развитием является Сингапур, который находится на 4-ом месте.

Ниже Ханоя в рейтинге находятся только Каир и Калькутта.