Ханой, 21 ноября, 2018, 23:52 — ИА Регнум. Соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и ЕС вступит в силу в 2019 г. Однако оно уже начало влиять на торговлю между Европой и Вьетнамом. Для Вьетнама Европа является одним из крупнейших рынков сбыта продукции легкой промышленности. Европейский бизнес также весьма заинтересован во Вьетнаме.

Иван Шилов ИА REGNUM Вьетнам

Во-первых, европейцы стремятся закрепиться в нише брендовой бытовой техники и предметов интерьера. Например, по оценкам управляющего директора итальянского производителя бытовой техники компании Ariete Марко Деллерниа, в этом году уровень продаж достигнет $2 млн, а через два года — $8 млн.

Во-вторых, сообщает издание Vietnam.net, вьетнамская легкая промышленность все чаще предпочитает закупать оборудование в странах ЕС, а не у соседей, таких как Китай, Тайвань, Южная Корея и Япония. По словам Патрицио Беллагамба, представителя компании Comelz Italia, которая занимается оборудованием для обувной промышленности, за год объем проданного во Вьетнам оборудования вырос на 40%.

В-третьих, Вьетнам открывает доступ для предприятий стран ЕС к 630-миллионному рынку АСЕАН. Многие европейские компании открывают производственные линии во Вьетнаме с целью экспорта продукции в другие страны Юго-Восточной Азии. Так, компания Nestle построила 6 предприятий, среди которых предприятие по производству капсульного кофе в провинции Донгнай.