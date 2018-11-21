Москва, 21 ноября, 2018, 18:40 — ИА Регнум. Вечером 20 ноября на взлетной полосе московского аэропорта «Шереметьево» погиб гражданин Армении, попав под колеса «Боинга 737», следовавшего рейсом из Москвы в Афины. Погибшим оказался 25-летний Альберт Епремян, который из Мадрида возвращался в Армению со свидетельством о возвращении.

Dmitry Rozhkov

Ранее российские и армянские СМИ писали, что молодого человека депортировали испанские власти, однако в пресс-службе МИД Армении сообщили, что «гражданин Армении возвращался со свидетельством о возвращении по причине потери паспорта. Много говорят, что это вопрос депортации, но на самом деле это не так».

Пресс-секретарь посольства Армении в России Левон Торгомян сообщил в эфире «Радио Азатутюн», что посольство внимательно следит за расследованием, чтобы выяснить, как гражданин Армении попал на взлетную полосу.

Ранее российские СМИ распространили сообщение о том, что в самолете, выполнявшем рейс Мадрид — Москва, мужчина вел себя неадекватно, спорил с экипажем лайнера и даже ударил одного из членов экипажа.

Самолет, прибывший из Мадрида в 18:00 по московскому времени, приземлился в аэропорту «Шереметьево». Видеокамеры зафиксировали, как молодой человек в сопровождении полицейских дошел до того места, где должен был сесть в автобус, который доставил бы его к самолету, однако он не сел в автобус, а побежал в сторону взлетно-посадочной полосы.