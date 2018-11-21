Сеул, 21 ноября, 2018, 21:27 — ИА Регнум. 20 ноября представители Китая и Республики Корея провели переговоры о разрешении торговых противоречий и продвижении инвестиционного сотрудничества. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление министерства торговли.

Экспорт

Встреча прошла в Пекине и стала уже 18-й за последние три года. В данный момент китайские власти ведут антидемпинговое расследование против южнокорейских производителей стали и нефтехимической продукции. Также стороны имеют разногласия по поводу реализации соглашения о свободной торговле, которое было подписано в 2015 году: оно позволило снизить двусторонние торговые пошлины.

Во время переговоров южнокорейская сторона обратилась с просьбой вести справедливое расследование в отношении фирм, подозреваемых в занижении цен на нержавеющую сталь и фенол, используемый для производства антисептиков, лекарств и пластика. Ранее Китай ввёл 16 ограничений на южнокорейские товары. Власти КНР объясняют это нечестной конкуренцией со стороны некоторых корейских компаний.