Москва, 21 ноября, 2018, 18:44 — ИА Регнум. Люди, имеющие право на получение российского гражданства, оказываются заложниками иностранцев и иностранной юстиции. Об этом 21 ноября, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на пресс-конференции заявил первый зампред Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Паспорт гражданина РФ

«У нас до сего дня с 1991 года нет ни одного политэмигранта, потому что так написан указ Ельцина 1997 года о политическом убежище, — сказал Затулин, рассказывая о несовершенстве российского миграционного законодательства. — И закон, который пятый раз уже вносится по поводу детей от смешанных браков, согласно которому дети за рубежом тоже имеют право на российское гражданство по обращению супруги или супруга — гражданина Российской Федерации. Сегодня требуется ещё и согласие иностранца, если они живут за границей. Если внутри РФ — не требуется. Почему? Зачем мы создали для себя барьер? Почему судьей в этом вопросе становится иностранец, непонятно».

Точно так же непонятно, по мнению Затулина, обстоит дело с такой категорией, как носитель русского языка.

«МВД, очевидно, не хочет ей заниматься, — сказал парламентарий. — При обращении от человека требуется справка от иностранного государства, что он вышел из [его] гражданства. Никакое иностранное государство эту справку не выдаёт. Только в прошлом году мы с большим трудом это отменили и только для Украины. А для всех остальных нет. Почему и зачем мы делаем вершителем судеб гражданства иностранное государство? Оно не выдаст справку, и у вас не примут документы. Попробуйте сдать документы в органы полиции на право стать носителем русского языка. Скажут: «Нет справки? Уходи отсюда!»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ установило квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России на 2019 год. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В 2019 году квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства на временное проживание снижена. Так, в 2019 году будет выдано 83 тыс. 480 разрешений на временное проживание иностранцев в России. В 2018 году квота составляла 90 тыс. 360 разрешений.