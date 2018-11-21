Аддис-Абеба, 21 ноября, 2018, 23:40 — ИА Регнум. Министр по международному развитию Канады Мари-Клод Бибо в завершающий день своего визита в Эфиопию сообщила на пресс-конференции, что правительство Канады направило 23 миллиона долларов США правительству Эфиопии на финансирование двух инициатив, которые помогут продвинуть гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин и девочек в Эфиопии, включая увеличение экономических прав женщин. Об этом сообщило 20 ноября эфиопское новостное агентство Fana BC.

Мужчины с оружием. Эфиопия

Согласно пресс-релизу, опубликованному правительством Канады, первая инициатива «Инновационное финансирование женщин-предпринимателей» поможет 25 000 женщинам, работающим в сфере бизнеса, увеличить свой доступ к финансовым услугам, новым технологиям и программам подготовки руководителей предприятий, предлагаемых правительствами Эфиопии и Канады.

Вторая инициатива «Голос женщин и лидерство» будет поддерживать 48 местных женских организаций в четырех регионах Эфиопии в целях укрепления их потенциала по обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин и девочек в эфиопских общинах.