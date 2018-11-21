Москва, 21 ноября, 2018, 18:41 — ИА Регнум. Российские чиновники пытаются избежать ответственности за решения в области миграции и стараются переложить её на президента РФ. Об этом 21 ноября, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на пресс-конференции заявил первый зампред Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Паспорт гражданина РФ

«Правительство внесло 7 августа подготовленный МВД законопроект об изменениях в закон «О гражданстве», — сказал Затулин. — Там есть несколько косметических изменений, касающихся практики осуществления программы добровольного переселения соотечественников. Они позитивные. Но самое главное, для чего он был внесён, — там «революционный» пункт о том, что все категории для получения гражданства по упрощённой схеме определяет президент РФ. Скажите, были проблемы у президента с тем, чтобы что-то определять? Не было никаких. Есть у президента отдельные полномочия по гражданству? Есть».

По мнению парламентария, это уход от решения проблем.

«Потому что на самом деле какие категории имеются ввиду? — риторически поинтересовался Затулин. — Люди, затаив дыхание, ждут, когда им это объяснят, а им говорят, что всё решает президент. Очень удобно для чиновников. Ты приходишь к нему со своим делом, а он говорит: «Я ни при чём, я ничего не решаю — решает президент». Если это верх законотворческой мысли МВД и правительства, тогда извините, мы не решим эти (миграционные — прим. ИА REGNUM ) проблемы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября состоялась пресс-конференция первого зампреда Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина, в рамках которой он раскритиковал некоторые положения новой Концепции государственной миграционной политики и упрекнул правительство РФ в нежелании прислушиваться к мнению депутатов Государственной думы РФ.