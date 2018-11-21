Челябинск, 21 ноября, 2018, 17:51 — ИА Регнум. Уральский полпред Николай Цуканов требует не медлить с назначением нового главы Челябинска. Об этом он заявил 21 ноября в Екатеринбурге на заседании Совета руководителей законодательных (представительных) органов государственной власти округа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

RustamValeev Администрация Челябинска

Челябинскую область представлял спикер Заксобрания Владимир Мякуш. Ему Цуканов заявил, что Челябинск не может полгода жить без полноценного мэра. И призвал ускорить процесс назначения нового главы.

Мякуш со своей стороны пообещал заняться этим вопросом и обсудить ситуацию с губернатором Борисом Дубровским.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 ноября депутаты гордумы одобрили прошение об отставке, с которым 15 ноября обратился Евгений Тефтелев, и отправили его с должности. Врио главы города назначен Владимир Елистратов.

Нового мэра назначат в течение полугода. Сейчас создана и работает специальная рабочая группа.