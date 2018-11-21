Пекин, 21 ноября, 2018, 17:49 — ИА Регнум. В Китае проводится реформа по введению смешанной формы собственности на ряде пилотных предприятий государственного сектора, занятых в ключевых отраслях экономики, сообщает 21 ноября Синьхуа со ссылкой на информацию, полученную от комитета по контролю и управлению государственным имуществом при госсовете КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По заявлению заместителя председателя этого комитета Вэн Цземина, список участвующих в реформе госпредприятий центрального и местного подчинения будет расширен вместе со спектром видов хозяйственной деятельности.

Чиновник пообещал, что правительство не только поощрит участие в проекте частного капитала, но и поддержит его ресурсами наравне с госпредприятиями.

В настоящий момент реформа отношений собственности проходит на избранных в 2016 году 50-ти предприятиях, занятых в сфере энергетики, гражданской авиации, телекоммуникаций, оборонной промышленности. С 2013 по 2017 год частный сектор вложил в реформу инвестиций на сумму более 1 трлн юаней (около 158 млрд долларов).

Смешанная форма собственности в КНР считается важной мерой для повышения эффективности и конкурентоспособности государственных предприятий.