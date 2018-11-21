Орел, 21 ноября, 2018, 17:34 — ИА Регнум. Как «очень сложную» охарактеризовал финансовую ситуацию в Орле мэр Василий Новиков. 21 ноября он прокомментировал решение комитета по бюджету, налогам и финансам Орловского областного совета, который отклонил инициативу городских властей об увеличении доли города в получении доходов от НДФЛ до 15%.

12019 Город Орел

«И без того сложная ситуация в городе усугубилась еще и по причине появившихся расходов на содержание вновь введённых в эксплуатацию семи социальных объектов, построенных в рамках программы подготовки и празднования 450-летия основания Орла. Сумма расходов на их содержание составляет более 100 млн рублей ежегодно. А между тем при вводе этих объектов в эксплуатацию региональным правительством было обещано возмещение расходов на их содержание», — цитирует Новикова пресс-служба горсовета.

Что касается НДФЛ, то, по словам Новикова, с 2014 года, когда доля города была сокращена с 10 до 5%, ежегодные потери бюджета Орла составляют около 450 млн рублей. При этом, подчеркнул Новиков, расходы постоянно растут, прежде всего, за счет социальных обязательств. Чтобы решить возложенные задачи, город привлекает коммерческие кредиты: с 2014 года муниципальный долг Орла вырос более чем в два раза — с 933 млн до почти 2,3 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 ноября депутаты профильного комитета Орловского облсовета отклонили законодательную инициативу коллег из горсовета Орла об увеличении доли бюджета областного центра от НДФЛ до 15%. Ранее отрицательное заключение на законопроект дал и губернатор Клычков, оценивший потери бюджета области.