Лондон, 21 ноября, 2018, 17:30 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй«глубоко разочарована» и «обеспокоена» вердиктом суда в ОАЭ, приговорившего британского ученого к пожизненному заключению, 21 ноября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

«Конечно, мы глубоко разочарованы и обеспокоены сегодняшним приговором. Мы обсудим этот вопрос с властями Эмиратов», — заявила Мэй журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 21 ноября, власти ОАЭ приговорили британского гражданина, сотрудника Даремского университета Мэттью Хеджеса к пожизненному заключению по обвинению в шпионаже.

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