Калуга, 21 ноября, 2018, 17:25 — ИА Регнум. В Калужской области долги организаций Минобороны РФ по оплате взносов на капитальный ремонт по состоянию на 1 сентября 2018 составили 15 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседании областного правительства.

Fkr-kaluga.ru Дом № 19 на улице Суворова в Калуге во время капремонта фасада

Анализируя ситуацию, губернатор области Анатолий Артамонов поручил региональному Фонду капитального ремонта многоквартирных домов активизировать совместную с федеральным ведомством работу по оплате взносов и проводить все мероприятия по капремонту «безболезненно для людей, чтобы они не испытывали никаких неудобств».

Общая собираемость взносов на капитальный ремонт за девять месяцев 2018 года в Калужской области составила 92%, что примерно соответствует среднему показателю по России (92,6%). Уровень сбора взноса с физических лиц достиг 96%. Также с подрядчиков взыскано 14 млн рублей за недоделки или нарушение сроков сдачи работ.

Напомним, в Калужской области 8083 дома включены в краткосрочный план региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2018−2019 годы. С начала реализации программы работы выполнены в 1368 домах на сумму 3,5 млрд рублей. Условия проживания улучшили более 149 тыс. человек. В рамках краткосрочного плана 2018 года работы ведутся в 466 многоквартирных домах. На 2019 год ремонт запланирован в 424 домах, стоимость работ составит 1196 млрд рублей.

Также с 2015 по 2017 годы в Калужской области установлено 424 новых лифта. В 2018 году замене подлежат еще 382. В 2019 году планируется заменить 74 лифта, а в последующие годы по 40 лифтов ежегодно.