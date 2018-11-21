Москва, 21 ноября, 2018, 18:39 — ИА Регнум. Правительство РФ отказывается поддержать ряд законотворческих инициатив Госдумы РФ. Об этом 21 ноября, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на пресс-конференции заявил первый зампред Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Паспорт РФ reg

«Мы за время нашей работы в Госдуме внесли уже несколько проектов на тему миграции. Практически все эти законопроекты заблокированы», — сказал он.

В числе этих инициатив, не встретивших поддержки, по словам Затулина, было предложение запретить в РФ изъятие паспортов, если на то нет соответствующего судебного решения.

«Мы против изъятия паспортов без судебного решения, — сказал Затулин, и объяснил, что многие люди, получившие гражданство РФ до 2002 года, сталкивались с ситуацией, когда их вынуждали заново подавать документы на получение гражданства. — После обращения за кредитом или за визой, или куда-то ещё им говорят, что их паспорта нет в базе данных. А дальше: «Идите и оформляйте гражданство заново, и наплевать на то, что вы в РФ прожили как минимум 16 лет, наплевать на то, что вы учились, женились, служили, вышли на пенсию здесь, в РФ». Вот против чего мы выступаем. В середине 2000-х годов эта практика привела к тому, что 300 тыс. граждан РФ лишились своих паспортов, и их заставили проходить переоформление».

Против этого, по словам Затулина, высказались правозащитники и Генпрокуратура РФ.

«Мы предлагаем написать в законе: нельзя изымать паспорта без суда, — объяснил Затулин. — Вы — правоохранительный орган — обнаружили, что этот паспорт чему-то не соответствует? Открывайте дело, идите в суд и заодно исследуйте, кто в этом виноват, и если виноват не обладатель паспорта, а кто-то другой, тогда переоформите ему паспорт безо всякой волокиты. Чтобы не заставлять его снова получать разрешение на временное проживание или вид на жительство и снова ждать несколько лет получения гражданства. «Не хотим» — это позиция правительства».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM 31 октября 2018 года, за пять лет в гражданство РФ принято более 1 млн человек, суммарный миграционный прирост составил 1,6 млн человек. В 2012—2017 годах миграционный приток в Российскую Федерацию компенсировал естественную убыль населения и стал источником дополнительных трудовых ресурсов для национальной экономики, говорится в документе.