Санкт-Петербург, 21 ноября, 2018, 17:11 — ИА Регнум. Заявление Эльвиры Набиуллиной — это новая словесная интервенция Центробанка, целью которого является не допустить спекулятивной атаки на рубль, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 21 ноября, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Юрий Ичкитидзе, комментируя заявления главы Центробанка об «умеренно жесткой» политике регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Эльвира Набиуллина во время своего выступления в Госдуме заявила, что баланс рисков в экономике России сейчас «смещен в сторону проинфляционных», и «денежно-кредитная политика должна оставаться жестче, чем если бы этих рисков не было». К снижению ключевой ставки регулятор может вернуться к концу 2019 года, отметила глава Центробанка.

«Заявление Эльвиры Набиуллиной — это очередная словесная интервенция Центробанка. Для ЦБ главное — чтобы не было валютной атаки на рубль, потому что Центробанку нужно экономить свои валютные резервы. Смысл сообщения прост: если что — поднимем ключевую ставку. А поскольку ЦБ — крупный игрок рынка, то к его словам прислушиваются.

В последнее время цены на нефть упали, и словесные интервенции вновь стали востребованными. Можно обратить внимание, что хотя цена на нефть в последние недели снизилась на 10%, с рублем ничего не произошло.

Санкционный эффект был исчерпан еще в 2014 году. Большого спроса на импорт не возникает. Необходимости выплачивать большие объемы средств по долгам у участников рынка тоже нет. Единственное, что осталось «обуздать» — попытки банков спекулятивно ослабить рубль, — отметил Ичкитидзе.