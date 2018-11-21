Вильнюс, 9 мая, 2024, 03:55 — ИА Регнум. Объявленный в столице Литвы комендантский час и наличие военных на улицах вызвало панику и горожан. Об этом заявил журналистам мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

ТАСС/EPA/VALDEMAR DOVEIKO

Он рассказал, что в ночь на 8 мая в Вильнюсе и Каунасе впервые ввели комендантский час, который был частью международных учений НАТО. Военные и полиция для проверки были вправе останавливать транспортные средства, требовать у прохожих предъявить документы.

«Люди, конечно, увидели военных с оружием и не обладали всей информацией. Было много звонков в полицию, Всеобщий центр помощи — спрашивали, что происходит. На самом деле, был зафиксирован определённый момент паники», — уточнил мэр.

По его словам, информация об имитированном введении комендантского часа не раз повторялась по разным каналам. Литовские власти накануне предлагали организовать ещё одну масштабную акцию по предупреждению населения. Организаторы учений посчитали, что в этом нет необходимости, не следует сеять панику. Однако произошедшее говорит о принятии ошибочного решения, заключил Бенкунскас.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая в Европе стартовали двухнедельные противовоздушные и противоракетные учения Astral Knight — 2024 с участием 5 тысяч военных из шести стран НАТО. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх уточнила, что в манёврах задействовали более 50 самолётов и других летательных аппаратов, а также военнослужащих из США, Великобритании, Латвии, Литвы, Польши и Эстонии. Они отработают укрепление коллективной противовоздушной и противоракетной обороны, добавила представитель минобороны США.

Находящиеся вплотную с российскими границами войска стран НАТО создали дополнительные угрозы военной безопасности, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что Россия придерживается политики невмешательства в дела других государств, напомнив, что после распада СССР расширение военного блока продолжилось на восток, несмотря на обещания, что этого не будет.