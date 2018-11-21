Переславль-Залесский, Ярославская область, 21 ноября, 2018, 16:50 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области сложилась непростая ситуация с отоплением, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Переславль-Залесский

В домах и объектах соцсферы, отапливаемых котельной ООО «ПЭК», температура ниже нормы. Эта котельная отапливает большую часть города. В больнице температура в отделении неврологии составляет 13 градусов. В детских садах в группах включают обогреватели. Владельцы квартир вынуждены также греться газом и электричеством.

Администрация объясняет возникшие трудности ремонтом котла на котельной ООО «ПЭК». В настоящий момент работают два малых котла, а большой находится на ремонте. Работающие котлы не в состоянии выдать температуру по нормативу.

Примечательно, что руководство котельной било тревогу еще в начале лета 2018 года. Тогда директор котельной Сергей Шеманаев заявлял на депутатской комиссии, что у ООО «ПЭК» нет средств на ремонт котлов, поскольку теплоснабжающая организация МУП «Спектр» не переводит никаких средств за тепло. Тогда же Сергей Шеманаев обратился к администрации с просьбой перевести в ООО «ПЭК» средства на ремонт, или МУПу «Спектр» оплатить ремонтные работы по счетам подрядных организаций, если есть сомнения, что деньги за ремонт не будут уплачены самой компанией «ПЭК». Однако за всё лето вопрос с ремонтом котла так и не был решен.

В настоящий момент ремонтируется один из двух больших котлов котельной ООО «ПЭК». Исполняющий обязанности главы городского округа Валерий Астраханцев заявил на встрече с жителями 20 ноября, что котел должен заработать до 1 декабря.

Не самым простым образом складывается и отопительный сезон в Переславском районе. Там компания «ЯГК» отказалась от 11 мазутных котельных. Они в спешном порядке были приняты на баланс новой теплоснабжающей организации МУП «Теплосервис». Однако запасы топлива, с которыми «ЯГК» передала котельные, были минимальными. Сейчас, по словам Валерия Астраханцева, сказанным им в интервью газете «Переславская жизнь», мазут завозится на котельные в режиме чрезвычайной ситуации по договору об отсрочке платежа.

В зоне ответственности котельных ООО «МЭС» также не всё спокойно. Директор ООО «МЭС» Юрий Егоров до сих пор не получил средств за поставленное тепло и предъявил властям ультиматум. Если оплата не начнет поступать, то 1 декабря 2018 года котельная прекратит поставлять тепловую энергию для приготовления горячей воды.

Ранее бывший исполняющий обязанности главы городского округа Переславля-Залесского Владимир Волков заявлял, что городской округ полностью готов к отопительному сезону.