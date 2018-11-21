Киев, 21 ноября, 2018, 16:40 — ИА Регнум. Сегодня, 21 ноября, десантно-штурмовые войска Украины впервые отрабатывали некоторые элементы «по захвату переправы, ведению боя с целью захвата важного рубежа». Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко во время выступления на военном полигоне в Житомирской области по случаю дня десантно-штурмовых войск Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Мне доложили, что некоторые элементы практических действий, которые сегодня выполнялись участниками учений, отрабатывались на практике впервые со времен независимой Украины… Я видел перед собой решительных и смелых…, наполненных хладнокровной ненавистью к врагам — наших бойцов десантно-штурмовых войск. Увидел профессионалов, профессионализм и самоотдача которых вызывают страх у врагов Украины», — сказал Порошенко.

Он сообщил, что украинские ДШВ пополняются новой украинской и иностранной техникой.

«Постепенно воины-десантники получают новые и модернизированные образцы вооружений, современные средства связи, которые позволяют выполнять военные задачи любой сложности. За последние годы на вооружение десантно-штурмовых войск поступило около 150 новых образцов вооружения и военной техники. Это наши славные «тройки» — БТР-3ДА, противотанковые ракетные комплексы «Стугна», комплексы «Корсар»… В рамках военной помощи от наших иностранных партнеров поступило около 40 единиц бронированных и санитарных автомобилей типа «Хаммер», — рассказал Порошенко.

По его словам, в 2019 году на вооружение ДШВ поступят американские противотанковые комплексы «Джавелин».

"Сейчас идет интенсивное наращивание боевого потенциала и уровня подготовки десантно-штурмовых войск… В следующем году будут продолжены работы по комплектации ДШВ бронетранспортерами, не только «тройками», но и «четверками», грузовыми и специальными автомобилями, командно-штабными машинами «Свитязь», противотанковыми ракетными комплексами, в том числе и «Джавелин». Продолжается строительство 19 общежитий улучшенного типа в пунктах постоянной дислокации ДШВ общим объемом 2,5 тыс мест. Это за один год. Это часть проекта по строительству 184 общежитий», — добавил Порошенко.

Он также напомнил, что с 2014 года в боях за независимость Украины погибло 487 десантников.

«Я как президент и верховный главнокомандующий хорошо помню и битву за гору Карачун, и битву за Саур-Могилу, и героическую оборону донецкого и луганского аэропортов, борьбу за освобождение и удержание стратегически важных объектов и населенных пунктов. Все эти бои навсегда вошли в историю Украины. Августовский рейд 2014 года по тылам российско-террористических войск нанес большие потери агрессору, спутал все планы и дал нам возможность 5 сентября 2014 года подписать Минские соглашения… 487 «крылатых» пехотинцев не вернулись с боевых заданий, погибли в ожесточенных боях с российским агрессором. Вечная им память и вечная слава, потому что свою жизнь они положили за святую украинскую землю, за светлое и мирное будущее Украины и будущее каждого украинца. Герои не умирают», — подытожил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая 2018 года Порошенко подписал закон, которым высокомобильные десантные войска были окончательно переименованы в десантно-штурмовые. В 2018 году День ДШВ отмечается во второй раз.

Праздник был установлен указом президента Петра Порошенко от 21 ноября 2017 года. В тот же день на Украине праздник впервые отметили торжественной церемонией на Михайловской площади в Киеве, в ходе которой президент и военное командование вручили новую символику: багровый берет вместо голубого, штандарт командующего десантно-штурмовых войск, флаг рода войск, установлена новая клятва.