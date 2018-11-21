Мадрид, 21 ноября, 2018, 16:37 — ИА Регнум. Испанский суд признал незаконным существование профсоюза работников секс-индустрии OTRAS, 21 ноября передает агентство Associated Press.

Пабло Пикассо. Куртизанка в ожерелье с драгоценными камнями. 1901

Иск против профсоюза проституток и сутенеров Испании направили две феминистские правозащитные организации. Феминистки считают существование профсоюза секс-работников юридическим признанием сутенерства.

В настоящий момент проституция в Испании не запрещена, однако практически никак не регулируется государством.

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