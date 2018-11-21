О претензиях Минска к России и объединении Молдавии и ПМР: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 21 ноября, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Когда у Минска «никогда не будет претензий к России»?
- Президент Молдавии выразил надежду на скорое объединение с ПМР;
- Леонид Пасечник вступил в должность главы ЛНР;
- Вьетнам может построить в России ядерный центр;
- В ДНР предотвращена диверсия на выборах 11 ноября.
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