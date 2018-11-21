Астана, 21 ноября, 2018, 15:57 — ИА Регнум. Перед высшими учебными заведениями Казахстана необходимо поставить вопрос о трудоустройстве выпускников, заявил 21 ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе совещания по вопросам модернизации системы образования, сообщили в пресс-службе главы государства.

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Президент подчеркнул, что до 2022 года в стране должны быть построены студенческие общежития на 75 тыс. мест. Назарбаев также остановился на бесплатном профессионально-техническом образовании.

«С прошлого года реализуется проект бесплатного ТиПО (технического и профессионального образования) для всех. Наша задача — обучить человека первой рабочей профессии», — добавил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября председатель общественного совета по контролю за реализацией пяти социальных инициатив президента Казахстана, сенатор Бакытжан Жумагуло заявил, что низкие темпы строительства общежитий в Казахстане связаны с медленной подготовкой проектно-сметной документации.