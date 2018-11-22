Москва, 22 ноября, 2018, 04:07 — ИА Регнум. Для чего правительство вводит новое понятие «ветхий фонд» и как это изменение коснется тех, кто вынужден ютиться в аварийном жилье, рассказывает редактор ИА REGNUM Ольга Зенькович.

Иван Шилов ИА REGNUM Реновация

По словам заместителя главы Минстроя Натальи Антипиной, понятие «ветхий фонд» вводится для уточнения критериев отнесения домов к аварийным. И что следует из того, что дом перестал быть аварийным и стал ветхим? Его не надо будет расселять, предполагается, что проблему с таким жильем можно будет решить, более или менее подремонтировав его. Как говорит Антипина, «надо продумывать эту программу».

Похоже, что причиной срочной необходимости такого продумывания стало катастрофическое отставание объема вновь строящегося жилья от нарастания числа жилья аварийного. Катастрофической эту ситуацию можно назвать потому, что она приобретает черты снежного кома — с каждым годом объем нарастает, а, по словам депутатов, денег в бюджете на решение этой проблемы не хватит. Так что прием с жонглированием терминами аварийности и ветхости вполне может обернуться шулерскими фокусами на местах и попытками государства сбросить с себя еще одно обязательство перед гражданами. Особенно при условиях, когда проведение экспертизы финансово ложится на плечи собственника. Если речь идет о многоквартирных домах, то заплатить сотни тысяч рублей за экспертное заключение зачастую не представляется возможным. В связи с этим объем аварийного жилого фонда в РФ, возможно, занижен в разы.

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