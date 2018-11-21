Курган, 21 ноября, 2018, 15:51 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Зауралья подтвердили смягчение меры пресечения экс-заместителю губернатора по экономическому развитию Курганской области Сергею Чебыкину. Ранее, 26 июля 2018 года, он был по решению суда помещён под домашний арест. С 13 ноября он находится под подпиской о невыезде. Об этом официально заявила пресс-служба регионального УФСБ.

Цитата из х/ф «Призрак свободы». Реж. Луис Бунюэль. 1974. Франция, Италия Освобождение

Напомним, Сергея Чебыкина обвиняют в превышении должностных полномочий. Ему, в частности, вменяют содействие выделению многомиллионных правительственных дотаций заводу, о неплатёжеспособности которого было давно известно.

Отметим, что место Сергея Чебыкина в правительстве Зауралья занял в сентябре 2018 года Константин Ермаков, занимавший до этого должность первого заместителя начальника финансового управления региона. Однако в середине ноября и он покинул должность исполняющего обязанности заместителя губернатора по экономическому развитию.