Москва, 21 ноября, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Рост реальной зарплаты жителей России в октябре 2018 года был частично нивелирован сокращением доходов населения от других видов деятельности: крупных социальных выплат не производилось, также, скорее всего, сокращались доходы от предпринимательской деятельности и собственности. В результате реальные доходы выросли намного меньше, чем реальная зарплата, заявила корреспонденту заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

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«Негативное влияние на реальные доходы граждан также оказал летний обвал рубля, спровоцировавший впоследствии рост инфляции в октябре, и особенно он способствовал подорожанию непродовольственных товаров и услуг», — отметила эксперт.

Также не исключено, что на реальные доходы негативно влияет высокая закредитованность населения, так как значительная часть дохода у граждан идет на обслуживание долга, а более половины россиян, согласно опросам социологов, не имеют сбережений. Напомним, что средняя российская семья тратит на ежемесячное обслуживание долга до 40% своего совокупного дохода, и что в среднем на российскую семью приходится 3−4 кредита, включая займы у МФО.

«Так что не исключено, что рост реальных доходов в октябре может оказаться временным. Ведь в начале 2019 года грядёт повышение НДС и тарифов ЖКХ, что, безусловно, окажет негативное влияние на реальные доходы граждан РФ. В связи с этим в I квартале 2019 года динамика реальных доходов населения РФ будет достаточно скромной, рост реальных доходов за первый квартал, если он вообще произойдет, будет составлять не более 1−1,5% в годовом исчислении», — высказала свое мнение Мильчакова.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, по итогам 10 месяцев 2018 года реальные доходы населения выросли на 1,6% к аналогичному периоду 2017 года. В октябре 2018 года реальные доходы россиян выросли на 1,4%, в сентябре — упали на 2,5%. При этом реальная заработная плата в октябре выросла на 4,4% в годовом исчислении.

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