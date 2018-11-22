Якутск, 22 ноября, 2018, 03:31 — ИА Регнум. Имеет ли к реальности отношение бесконечное соревнование рейтингов дальневосточных регионов? Теперь к выяснению вопроса «куда лучше вложить деньги, в Хабаровск или Владивосток?», добавилась Якутия, сразу обогнав предшествующих претендентов на лидерство. Беда в том, что от этих соревнований цифр совершенно не выигрывает население, — так если смысл в таком измерении инвестпривлекательности, обсуждает корреспондент ИА REGNUM Ольга Демиденко.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

Деньги ищут, где прибыльнее, а найдя это место, стараются там собраться в максимальном объеме, — и здесь Якутия действительно сумела проявить себя устойчивым лидером по всему ДФО, забрав себе около трети общего объема инвестиций в него. Различные экономические эксперты на основании таких цифр предсказывают повышение качества жизни в Якутии, рост населения и пр.

К сожалению, история таких экспертов ничему не научила, и то, что инвестиции в регион вполне способны в нынешних российских условиях не иметь ни малейшего отношения к населению этого региона, они не учитывают. Особенно загадочно обстоит дело именно в ДФО, если вспомнить о том, как еще недавно мерились рейтингами Хабаровский и Приморский края, когда, в зависимости от автора высказывания, повышенная привлекательность переходила то к тому, то к другому субъекту спора. Пока всех не «помирила» на нынешнем этапе Якутия. И всё-таки правы ли те эксперты, которые, вслед за победой по параметру инвестпривлекательности, сулят неисчислимые блага гражданам?

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