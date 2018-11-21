Москва, 21 ноября, 2018, 15:33 — ИА Регнум. На сегодняшний день IT-отрасль в России является «локомотивом развития» как экономики, так и страны в целом. И государство это понимает. Об этом сегодня, 21 ноября, на открытии «Недели российского интернета» (RIW-2018) заявил заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

Kremlin.ru Сергей Кириенко

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По его словам, развитие цифровой экономики — один из приоритетных национальных проектов. Сейчас «соответствующая задача» стоит не только перед правительством и профильными ведомствами, но и перед регионами России.

Кириенко отметил, что специфика отрасли требует мер господдержки, одной из которых может стать субсидирование 50% ставки по кредитам для компаний в IT-отрасли, пишет «Коммерсантъ». Это предложение Минкомсвязи в настоящее время власти РФ активно обсуждают.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минкомсвязи выступило с предложением о предоставлении субсидий для льготных кредитов российским компаниям, работающим в сфере информационных технологий. Речь идёт о субсидировании 50% от рыночной банковской ставки. На эти цели из федерального бюджета в 2019—2021 годах по программе «Цифровая экономика» закладывается 12,5 млрд рублей. Из них 1,7 млрд рулей могут поступить в 2019 году, почти 3,7 млрд рублей — в 2020 году, более 7,1 млрд рублей — в 2021-м.