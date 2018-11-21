Ярославль, 21 ноября, 2018, 15:32 — ИА Регнум. Контрольно-счетная палата Ярославля обнаружила возможные злоупотребления при премировании сотрудников избирательных комиссий на выборах в 2015—2017 годах. Информация об этом прозвучала на заседании комиссии муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Выборы

КСП проводила проверку расходов на выборы в городе.

«Расходы на подготовку и проведение выборов в 2017 году составили 28 млн 922 тыс рублей. При этом расходы избирательной комиссии на выплату вознаграждения за активную работу по подготовке и проведению выборов составили 11 млн 879 тыс рублей, или 41,1% от общего объема расходов. Средний размер выплаченного вознаграждения за активную работу составил внештатным работникам городской комиссии по 74 тысячи рублей, председателям ТИК — по 57 тысяч рублей, членам ТИК — по 10 тысяч рублей, председателям УИК — по 6,5 тыс рублей и членам УИК — по 2,5 тыс рублей», — сообщил депутатам аудитор контрольно-счетной палаты.

При этом в ряде случаев заместители и секретари комиссий имели ту же фамилию, что и председатели.

«Этот факт может свидетельствовать о том, что данные работники могут являться родственниками. Нормативным актам это не противоречит. Кроме того, члены комиссий также являлись однофамилицами председателей и при этом имели наибольшее количество отработанных часов и, соответственно, наибольший размер дополнительной оплаты по сравнению с другими. Указанные факты могут свидетельствовать о злоупотреблении должностными полномочиями при распределении денежных средств», — сказал аудитор КСП.

Материалы проверки контрольно-счетная палата направила в прокуратуру. Впрочем, так происходит со всеми результатами работы палаты.