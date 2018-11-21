Москва, 21 ноября, 2018, 15:34 — ИА Регнум. Белоруссия получит компенсацию из бюджета России за налоговый маневр в российской нефтяной отрасли, если будет принято соотвествующее решение. Об этом сообщил 21 ноября журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

Стороны договорились, если решение о поддержке будет принято, осуществить её посредством трансферта, пояснил он.

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Механизм компенсации Минску выпадающих доходов бюджета из-за запуска в России так называемого налогового маневра стороны обсуждают с начала ноября. Налоговый маневр предусматривает поэтапное обнуление экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

По подсчетам минфина Белоруссии, к 2019 году потери для Минска составят около $300 млн, если нефть будет стоить $70 за баррель. Решить ситуацию предлагалось двумя способами: Россия выступила за межбюджетный трансферт, а Белоруссия — за компенсацию в цене получаемой нефти.

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