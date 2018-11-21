Симферополь, 21 ноября, 2018, 15:30 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали двух находящихся в розыске граждан Украины при пересечении крымского участка российско-украинской границы, сообщает 21 ноября пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что задержанные числились в федеральном розыске за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. После проведения дополнительной проверки граждане Украины переданы в правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские пограничники задержали мужчину, пытавшегося перевезти через российско-украинскую границу 21 кг наркотиков растительного происхождения.

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